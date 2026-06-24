GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD HÍDRICA CON EL RESCATE DE EL PEAJE

• La rehabilitación integral de la presa, nuevas obras de abastecimiento y acciones de saneamiento consolidan una estrategia de largo plazo para garantizar agua.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar el acceso al agua y atender de fondo una de las principales demandas de las y los potosinos, el Gobierno del Estado consolida el rescate de la presa El Peaje como una de las acciones más importantes para fortalecer la seguridad hídrica y asegurar el suministro del recurso para miles de familias.

La rehabilitación integral del embalse, iniciada con la reparación de la cortina y la recuperación de infraestructura clave, devolvió a El Peaje un papel fundamental dentro del sistema hidráulico metropolitano. Además, el Gobierno Estatal llevó agua potable a la comunidad de Escalerillas mediante una planta potabilizadora y una red de distribución, reflejo del desarrollo sin límites que impulsa obras y soluciones, atendiendo demandas históricas que durante años permanecieron rezagadas.

Actualmente, la presa registra un almacenamiento superior al 80 por ciento de su capacidad, situación que confirma la pertinencia de las acciones emprendidas. Gracias a la gestión del Mandatario Estatal con el Gobierno Federal, a ello se suma el próximo acueducto que conectará El Peaje con la presa San José, así como la rehabilitación que ejecutará la Comisión Estatal del Agua (CEA) de la planta tratadora de aguas residuales, infraestructura que consolida el cambio que se vive y se siente al fortalecer el abasto, mejorar la calidad del agua y preservar el entorno para las futuras generaciones.