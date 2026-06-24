GOBIERNO ESTATAL EVALÚA Y ATIENDE AFECTACIONES POR LLUVIAS EN CAMINOS DEL ALTIPLANO

• Cuadrillas de la Junta Estatal de Caminos realizan recorridos para valorar daños, retirar riesgos y restablecer la conectividad en rutas afectadas por las recientes precipitaciones.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de responder de manera inmediata ante contingencias que impactan la movilidad y la seguridad de las familias, la Junta Estatal de Caminos (JEC) desplegó personal técnico para evaluar los daños ocasionados por las persistentes lluvias en caminos de la región Altiplano, donde el incremento de arroyos y deslaves ha generado afectaciones en distintos tramos carreteros.

El titular Francisco Reyes Novelo detalló que las labores emprendidas forman parte de un esquema de acciones sin límites para atender de forma oportuna las emergencias derivadas del temporal, con recorridos en rutas como Los Chilares–San Bartolo en Villa de Guadalupe, así como Los Chilares–Real de Maroma y Real de Maroma hacia Tahonas del Jordán en Real de Catorce, donde se identificaron deslaves y zonas que requieren rastreo y rehabilitación.

El diagnóstico técnico permitirá coordinar trabajos con los municipios involucrados para reforzar la conectividad regional. Estas acciones consolidan el cambio que se vive y se siente en la atención a la infraestructura carretera, al priorizar la intervención inmediata y la prevención de riesgos para el Altiplano.