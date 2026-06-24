«Es muy difícil que la ultraderecha se inserte en México», afirma Sheinbaum tras los resultados electorales en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que no existe riesgo de que en México llegue la derecha al poder después de los resultados electorales en Colombia y los cambios en Latinoamérica.

Sin embargo, la mandataria hizo un llamado en la conferencia matutina a estar pendientes de lo que sucede en otros lugares en la región y defendió a su movimiento político.

«Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares, trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo de acuerdo (…) es muy difícil que la ultraderecha se inserte en nuestro país», declaró.

Pese al contexto internacional y a la derrota de Iván Cepeda, Sheinbaum afirmó que en México ocurrió un «fenómeno único» con la llegada a la presidencia de Morena, partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

«Por eso nosotros no podemos traicionar nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera. Y ser honestos. Y no mentirle nunca al pueblo», apuntó la mandataria.

Sheinbaum reafirmó su intención de seguir con el «programa de transformación» orientado a generar y redistribuir la riqueza en toda la población.

«Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias», comentó a la prensa.

Con la derrota del partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, Sheinbaum pierde a un estrecho aliado con quien le unía una afinidad ideológica en muchas materias.

Con información de EFE