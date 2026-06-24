EN SOLEDAD, LA LABOR DE UN PARAMÉDICO ES SINÓNIMO DE COMPROMISO SOCIAL, ENTREGA Y EMPATÍA

– En el Día del Paramédico, el Ayuntamiento de Soledad reconoce la labor de Protección Civil y Guardia Civil Municipal, cuyo personal atiende emergencias con preparación, equipamiento y un profundo sentido humano.

Dejar a sus hijos, perderse reuniones familiares y abrazar el dolor ajeno, forma parte de la vida de las y los paramédicos que forman parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, quienes han hecho de la empatía y el servicio, una vocación para salvar vidas. En el Día Nacional del Paramédico, hoy 24 de junio, el Gobierno Municipal reconoce a mujeres y hombres que, al escuchar una sirena, saben que cada emergencia representa una nueva oportunidad de brindar esperanza y tranquilidad a las familias, siguiendo la visión cercana y humanista del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Andrea Joselyn López Grimaldo, Técnico en Atención Médica Prehospitalaria Básica y paramédica de Protección Civil Municipal, relató que su vocación nació desde la infancia, al observar que cada ambulancia que recorría las calles representaba una esperanza de vida para alguien, con el paso del tiempo, esa admiración se convirtió en una profesión que hoy desempeña con profundo compromiso.

«Cada sirena, cada paso, era una esperanza para la comunidad; por eso decidí ser paramédica, es una profesión que necesita mucho más que conocimientos, necesita amor, pasión y comprensión para ayudar a las personas, aun sin conocerlas, y aunque a veces el mayor sacrificio es dejar por un momento a nuestros hijos y a la familia para salir a atender una emergencia, la satisfacción de ayudar, de preservar la vida y de saber que podemos hacer una diferencia en los momentos más difíciles fortalece todos los días nuestra vocación de servicio», expresó.

Por su parte, Daniela Esmeralda Alonso Bernal compartió que decidió convertirse en paramédica después de sufrir un accidente durante su niñez, experiencia que le permitió conocer de cerca la importancia de una atención oportuna y humana, tras años de preparación y jornadas intensas entre el trabajo y el estudio, hoy asegura sentirse orgullosa de servir a la población soledense.

“Ser paramédico representa para mí algo muy emotivo, porque podemos transmitir amor y paz en momentos de incertidumbre y demostrar a las familias que estamos capacitados para salvaguardar la vida de sus seres queridos, la empatía es fundamental en esta profesión, porque nos permite comprender el dolor de las personas y brindarles una atención más humana; por eso, todo lo que está en nuestras manos lo dejamos en cada paciente, siempre con el compromiso de proteger y cuidar la vida de la ciudadanía», compartió.

Ambas, son parte del equipo de socorristas que integran el Sistema Municipal de Protección Civil y la Guardia Civil Municipal, funcionarios y funcionarias comprometidas con el bienestar y la salvaguarda de la población soledense, garantizando que cuentan con preparación profesional que les permite actuar oportunamente.

El personal paramédico de estas dos dependencias cuenta con personal certificado y capacitado para responder ante accidentes, emergencias médicas, desastres y situaciones de riesgo, reafirmando el compromiso de un gobierno que escucha, atiende y permanece cerca de las familias soledenses.