Ruta de la Salud 3.0 del DIF Municipal beneficia a más de 500 personas de 10 colonias de San Luis Capital

“Todo es gratuito y nos da mucho gusto llegar a más colonias y comunidades además de contar con la Ruta de la Salud fija de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Uresti 555”: Jessica Albarrán, Directora DIF Capitalino.

Agradece población al Alcalde Enrique Galindo y Presidenta del DIF Municipal Estela Arriaga, la atención cercana y de calidad, a su salud.

SLP.- Esta semana, el Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, entregó más de 500 lentes graduados a igual número de beneficiarios de más de 10 colonias que accedieron a los servicios médicos gratuitos de la Ruta de la Salud 3.0

A nombre de la Presidenta de la institución Estela Arriaga Márquez, la Directora del organismo Jessica Albarrán Ramírez, agradeció su confianza en el DIF Municipal y que aprovechen los servicios que se ofrecen para que todas las familias potosinas accedan a atención médica gratuita, prevenir enfermedades, y en los casos necesarios obtener sus lentes graduados o auxiliares auditivos.

“Todo es gratuito y nos da mucho gusto llegar a más lugares, además de contar con la Ruta de la Salud fija de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Uresti 555, para que puedan mejorar su estado de salud”, agregó Albarrán Ramírez.

Al respecto personas beneficiarias reconocieron la labor que realiza el alcalde Enrique Galindo y la presidenta del dif capitalino Estela Arriaga al acercar estos servicios a la población y para las personas que más lo requieren.

“Es excelente porque se apoya a todos en general sin condiciones, y es bueno que vayan a las colonias porque muchas personas adultas mayores a veces no podemos caminar y es más fácil que nos atiendan”, dijo Cecilia Saucedo de colonia El Paseo.

Marcela Sánchez de Alamitos, calificó la atención como “muy buena, me hice chequeo de presión, glucosa y limpieza dental, sobre todo los lentes porque necesitaba más graduación, agradezco mucho a la maestra Estela Arriaga porque este programa es para todos los potosinos”.

Finalmente, Sianya Rodríguez de la colonia ISSSTE, explicó que “ya había notado deficiencia en la vista de su hijo y ahora con los lentes es un primer paso para que continúe, cuide su vista y no se agrave con el tiempo”.

De era manera, el Ayuntamiento de San Luis Capital, a través del DIF Municipal, garantiza mejorar la calidad de vida de las y los potosinos a través de la Ruta de la Salud 3.0