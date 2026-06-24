San Luis Capital logra reducción histórica de delitos: seis veces más que el promedio del país

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos en entrevista, destacó que de acuerdo al informe mensual de incidencia delictiva que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la comisión de delitos en el municipio de la Capital disminuyó 12.4% en los primeros cuatro meses del año, una reducción superior que el promedio estatal y casi seis veces mayor que los resultados a nivel nacional; los casos de homicidio doloso y robo de vehículo alcanzan mínimos históricos.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos afirmó que San Luis Capital mantiene una tendencia sostenida a la baja en incidencia delictiva, resultado de una estrategia de seguridad basada en proximidad, inteligencia social, presencia operativa y coordinación institucional. De acuerdo con la información publicada en junio de 2026 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte de enero a mayo, la incidencia delictiva total en el Municipio disminuyó 12.4 por ciento, una reducción 1.7 veces mayor que la registrada a nivel estatal, que fue de 7.2 por ciento, y casi seis veces superior a la baja nacional, que fue de 2.1 por ciento.

“Estos datos confirman que la estrategia de seguridad de San Luis Capital está dando resultados. No son cifras aisladas: hay una reducción sostenida en la incidencia total, en delitos de alto impacto y en robos. Esto significa más tranquilidad para las familias, más confianza en la ciudad y una Policía Municipal cada vez más cercana a la ciudadanía”, señaló el Alcalde Enrique Galindo, quien destacó que el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha fortalecido con patrullaje, prevención, atención directa en colonias y la participación de los Comités de Seguridad e Inteligencia Social.

El Alcalde subrayó que uno de los indicadores más relevantes es la disminución del homicidio doloso, que bajó 70.7 por ciento en San Luis Capital durante el periodo enero-mayo de 2026. Además, puntualizó que en mayo se inició una sola carpeta de investigación por este delito, al igual que en febrero, por lo que ambos meses representan la cifra mensual más baja registrada en aproximadamente 10 años. Como referencia adicional, recordó que en 2025 la Capital tuvo una tasa de homicidio doloso de 8.2 por cada 100 mil habitantes, prácticamente la mitad de la tasa nacional, que fue de 16.0.

El Presidente Municipal Enrique Galindo también resaltó la reducción en robo de vehículo, rubro en el que San Luis Capital registró 69 carpetas de investigación en mayo de 2026, la cifra mensual más baja en una década, desde junio de 2016. “Sabemos que la seguridad es una demanda permanente y que no se resuelve con discursos, sino con resultados, presencia, estrategia y coordinación. Vamos a seguir trabajando todos los días para cuidar a San Luis Capital y para que las familias vivan con mayor tranquilidad”, concluyó el Presidente Municipal.