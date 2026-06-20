UAVI DE SOLEDAD ACERCÓ A ESCUELAS ACCIONES IMPULSORAS DE ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA

– Niños, niñas y padres de familia aprendieron la importancia de actuar en situaciones de riesgo y mantener una “Escuela Segura, Libre de Violencia”.

– También se concientizó a padres, madres sobre la importancia de su involucramiento y participación activa para erradicar conductas violentas.

Con el objetivo de fortalecer espacios libres de violencia y la sana convivencia entre estudiantes en instituciones educativas, oficiales de la Unidad Especializada para la Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI) de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, acercaron el programa “Escuela Segura, Libre de Violencia” a 10 planteles, entre preescolares, primarias, bachilleratos y CBTIS, informó Martha Laura de León Loyola, responsable de la unidad policial especializada.

La titular de la policía especializada detalló que este programa tiene tres objetivos prioritarios, uno de ellos es garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes, así como detectar de manera oportuna riesgos de abuso escolar, abuso sexual o algún tipo de maltrato o violencia familiar. Otro de los objetivos es identificar a posibles generadores de conductas agresivas dentro del entorno escolar para su canalización a las autoridades competentes y por ultimo, la tercera meta, es sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa acerca de las responsabilidades que tiene en la prevención, detección y actuación ante casos de violencia.

León Loyola precisó que, durante las distintas visitas que se realizaron desde el mes de enero, las actividades se enfocaron en interactuar con los alumnos para que, por medio de esa proximidad, se fomente la confianza y la cercanía con las y los policías.

Comentó que, a partir de las problemáticas que identificaron enfrentan las instituciones educativas, como el acoso escolar, conocido como bullying, y el ciberbullying en las primarias, y en nivel preparatoria casos relacionados con violencia en el noviazgo y problemáticas de adicciones, fue que de acuerdo a las necesidades detectadas, se adaptó el material didáctico y audiovisual, junto con actividades lúdicas, para sensibilizar a la comunidad educativa sobre estas problemáticas.

“Con las niñas y los niños se trabajó principalmente en el reconocimiento de emociones, la identificación de los tipos de violencia, así como en el conocimiento de sus derechos y obligaciones. Por otro lado, con adolescentes y jóvenes la temática se enfocó en la prevención de adicciones, la cultura de la legalidad y los derechos humanos”, expuso León Loyola.

Finalmente, la funcionaria pública sostuvo que al término de las actividades, se impartieron pláticas a padres y madres de familia y se concluyó con módulos informativos, donde se les orientó y proporcionó información y números de contacto de distintas autoridades e instancias gubernamentales con las que se trabaja de manera coordinada, como Centro Libre, la Instancia Municipal de la Mujer, el DIF Municipal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) Municipal y Estatal, así como la Fiscalía General del Estado, entre otras dependencias.

Con estas acciones, la GCM de Soledad refrenda su compromiso con los sectores más vulnerables, promoviendo entornos de aprendizaje inclusivos y respetuosos donde se detecte, prevenga, atienda y erradique oportunamente cualquier forma de maltrato o violencia.