¡Contundente ‘Naranja Mecánica’! Países Bajos golea a Suecia y es líder del Grupo F

Países Bajos apretó en el momento adecuado en el Mundial, goleó 5-1 a Suecia en el estadio de Houston y se instaló como líder del Grupo F con cuatro unidades, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Japón y Túnez. La ‘Naranja Mecánica’ dio un paso importante para lograr su boleto a los dieciseisavos de final.

El marcador se abrió muy pronto en el partido cuando Cody Gakpo llegó en contragolpe por la banda izquierda y metió un servicio raso a corazón del área para que Brian Brobbey tan sólo tuviera que fusilar al arquero para el 1-0 al 5’.

El segundo tanto fue prácticamente una calca, sólo que por el lado contrario. Denzel Dumfries llegó por el sector derecho y metió un servicio raso a donde Brobbey llegó para definir barriéndose para el 2-0 al 17’.

La ‘Naranja Mecánica’ parecía un vendaval en los primeros minutos, aunque esa inercia se cortó con la pausa de hidratación y eso lo aprovechó Suecia para meterse en el partido, adelantar líneas y al 45’ se les anuló un gol por fuera de lugar bien marcado en contra de Gustaf Lagerbielke.

Pero apenas iniciada la segunda parte llegó el golpe letal. Los suecos no se aprendieron la jugada y Dumfries volvió a profundizar por la banda derecha, llegó a línea de fondo y se apuntó su segunda asistencia a segundo poste para que Gakpo llegara a empujar para el 3-0 al 47’.

Al 54’, Países Bajos firmó un contragolpe de manual, Gakpo recibió el balón por la izquierda, se internó al área, recortó a un defensa y fusiló al portero Kristoffer Nordfeldt para conseguir su doblete y el 4-0.

Los suecos al fin respondieron cuando Alexander Isak tomo el balón en el centro de la cancha y filtró el esférico a la espalda de los centrales para la velocidad de Anthony Elanga, quien definió cruzado ante la salida del portero para el 4-1 al 59’.

Crysencio Summerville fue el encargado de cerrar la cuenta cuando tomó el esférico en tres cuartos de cancha, condujo hasta los linderos del área y metió un disparo cruzado, pegado al poste izquierdo para el 5-1 al 89’.

Con información de Latin Us