Capacita Ayuntamiento a oficialías del Registro Civil para fortalecer la atención ciudadana

Agilizar los trámites y garantizar un servicio más eficiente y cercano, se llevó a cabo la segunda de tres capacitaciones “Servicio de Atención al Cliente bajo el Estándar de Competencia EC0305”

Como parte de las instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos para impulsar la mejora continua en la atención a la ciudadanía, agilizar los trámites y garantizar un servicio más eficiente y cercano, se llevó a cabo la segunda de tres capacitaciones “Servicio de Atención al Cliente bajo el Estándar de Competencia EC0305”, dirigida al personal de las oficialías del Registro Civil dependientes del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, informó que en esta jornada de formación participó personal de las distintas oficialías del Registro Civil de la capital potosina, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en atención al público y mejorar la calidad de los servicios que diariamente se brindan a las y los usuarios que realizan trámites registrales.

Rodríguez Aguirre agradeció la capacitación, que se brindó con el apoyo de la Oficialía Mayor del ayuntamiento capitalino y reconoció el compromiso del personal por mantenerse en constante preparación y contribuir a la construcción de una administración municipal que se distingue por ofrecer atención de calidad, calidez y profesionalismo a la ciudadanía.