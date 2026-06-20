Más de 21 mil usuarios beneficiados con obras sanitarias de Interapas

En los últimos cinco meses se rehabilitaron más de 2 mil 100 metros de drenaje en 22 colonias de la zona metropolitana.

SLP.– Durante los últimos cinco meses, Interapas ha realizado 34 obras de rehabilitación sanitaria como parte de sus paquetes prioritarios de infraestructura, mejorando el servicio para más de 21 mil usuarios en la zona metropolitana.

Estas acciones han permitido intervenir 29 calles de 22 colonias de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, donde se renovaron redes que habían cumplido su vida útil y requerían atención para mejorar las condiciones sanitarias de las familias.

En total, se han rehabilitado 2 mil 102 metros lineales de drenaje sanitario con una inversión superior a 13 millones 700 mil pesos, recursos que se traducen en obras que fortalecen la red sanitaria para toda la zona metropolitana.

Entre las intervenciones destaca la rehabilitación integral realizada en diversas calles de la colonia Julián Carrillo, una de las zonas cercanas al Centro Histórico y que requería la renovación de varios tramos de drenaje para recuperar la funcionalidad de su infraestructura sanitaria.

También se han ejecutado obras en vialidades de alta circulación como la avenida 20 de Noviembre, así como en barrios emblemáticos de la capital potosina como Montecillo, San Juan de Guadalupe, Santiago y Tlaxcala, donde se mejora el servicio para vecinos y usuarios que diariamente transitan por estas zonas.

Además, algunas de estas obras benefician directamente a centros educativos, hospitales y áreas de alta actividad urbana, al generar mejores condiciones sanitarias y contribuir a una mejor movilidad.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Interapas ha desarrollado obras en colonias como Las Flores Unidad Ponciano Arriaga y San Felipe, donde además de fortalecer la red de drenaje, se contribuye a mejorar las condiciones generales del servicio de agua potable.

Estas obras son posibles gracias a los recursos obtenidos a través del pago puntual de los usuarios y de quienes se han regularizado mediante programas como «Ponte al Día con Interapas”, permitiendo que la recaudación se traduzca en infraestructura que mejora la calidad de vida de miles de familias en la zona metropolitana.