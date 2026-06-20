GOBIERNO ESTATAL IMPULSA SUS TRADICIONES CON FESTIVAL 48 HORAS DE HUAPANGO

• El Festival “48 Horas de Huapango” busca establecer un Récord Guinness y fortalecer la proyección cultural y turística de la Huasteca Potosina.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para preservar las tradiciones y fortalecer la promoción cultural y turística de San Luis Potosí, y en coordinación con el Gobierno de México, inició en el Pueblo Mágico de Xilitla el Festival “48 Horas de Huapango”, que del 19 al 21 de junio busca establecer un Récord Guinness con el mayor número de personas bailando simultáneamente este son tradicional, símbolo de identidad, alegría y raíces de las y los potosinos, consolidando una proyección sin límites para la Huasteca Potosina.

En representación del mandatario estatal, la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, encabezó la inauguración del festival acompañada por la directora nacional de la agrupación “Ángeles Verdes”, Sandra Díaz Guevara, quien acudió en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora. Asimismo, destacó la participación de 25 tríos provenientes de las distintas regiones huastecas del país, quienes con su talento y música enaltecen una de las expresiones culturales más emblemáticas de San Luis Potosí y contribuyen a preservar el legado artístico y tradicional de esta tierra reflejo del cambio que se vive y se siente.