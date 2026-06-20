GOBIERNO ESTATAL INAUGURA EXPOSICIÓN FUTBOL CON-CIENCIA

• La exposición temporal Futbol Con-ciencia estará abierta hasta el 19 de agosto con módulos interactivos y piezas históricas relacionadas con este deporte.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la cultura del deporte y acercar experiencias enriquecedoras a las familias potosinas, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado inauguró la exposición temporal Futbol Con-ciencia, que permanecerá en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes hasta el 19 de agosto, en el marco de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, consolidando una oferta cultural y científica sin límites para niñas, niños, jóvenes y adultos.

La muestra fue inaugurada por la directora del recinto, Dulce Valeria García Morúa, acompañada por representantes del ámbito deportivo y cultural de San Luis Potosí. Desde las perspectivas científica, tecnológica e histórica, reúne piezas y módulos interactivos que permiten a las y los visitantes explorar diversos aspectos del futbol, entre los que destacan Mide tu velocidad, Compara tu salto y La tajada, provenientes del acervo del Centro Interactivo “Mundo Futbol” de la ciudad de Pachuca. La exposición cuenta además con la colaboración del exfutbolista potosino Rolando Jiménez, quien aportó piezas de su colección personal para enriquecer el contenido histórico de la muestra. Asimismo, gracias al trabajo conjunto con el Atlético de San Luis, el público podrá apreciar trofeos, prendas y objetos que forman parte de la trayectoria de este importante equipo del futbol profesional mexicano. A través de esta iniciativa, el Museo Laberinto refrenda su compromiso de inspirar y detonar vocaciones científicas en niñas, niños y jóvenes mediante propuestas innovadoras que vinculan el conocimiento con temas de interés social y cultural, reflejando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí. La exposición podrá visitarse de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas. Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales y canales oficiales del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.