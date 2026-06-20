RICARDO GALLARDO CONSOLIDA LA SEGURIDAD, LA MOVILIDAD Y EL BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS POTOSINAS

* Del 15 al 19 de junio, el Gobernador de San Luis Potosí encabezó acciones estratégicas en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico, apoyo social y de convivencia familiar.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, reafirmó su compromiso con el bienestar de las familias potosinas al encabezar una semana de acciones que fortalecen la seguridad, impulsan el crecimiento económico, mejoran la infraestructura urbana y promueven espacios de sana convivencia para las y los habitantes de las cuatro regiones del estado.

El lunes 15 de junio, Ricardo Gallardo inició la semana fortaleciendo las estrategias de seguridad y paz social al poner en marcha, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026. Ese mismo día, el Gobernador recibió el respaldo de las y los potosinos al colocarse en el primer lugar nacional de aprobación gubernamental en la encuesta “Sentimientos de la Nación”.

El martes 16 de junio, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó los resultados obtenidos en materia económica al consolidar a San Luis Potosí entre las siete entidades con mayor captación de Inversión Extranjera Directa en el país durante el primer trimestre de 2026. Además, en Villa de Pozos, arrancó la rehabilitación integral de la Plaza Cóndor de la colonia Rancho Viejo II, transformando este espacio público en un punto digno, moderno y seguro para la recreación familiar.

El miércoles 17 de junio, Ricardo Gallardo Cardona arrancó, en la colonia Simón Díaz de la capital potosina, el programa “TortiApoyo”, el cual permitirá a miles de familias acceder a este producto básico a bajo costo. Posteriormente, supervisó los avances del paso inferior vehicular Arena Potosí, obra que entregará en el mes de julio próximo.

El jueves 18 de junio, el Gobernador celebró con más de 10 mil potosinas y potosinos el triunfo de México 1-0 contra Corea del torneo internacional de futbol, parte de las actividades que se desarrollan en el Estadio Libertad Financiera con “Somos Pasión Sin Límites.”

Finalmente, el viernes 19 de junio, Ricardo Gallardo Cardona anunció nuevos proyectos de infraestructura para fortalecer la movilidad de la zona metropolitana, entre ellos el próximo inicio de la construcción del Puente de la Familia y la ampliación de la Vía Alterna Sur hasta el Eje 140.