MUNICIPIO DE SOLEDAD FOMENTA LA INCLUSIÓN CON AGENDA DE ACTIVIDADES PRIDE 2026 

• Del 5 al 18 de julio, el Ayuntamiento realizará carrera atlética, rodada, colecta de croquetas y la quinta Marcha del Orgullo y la Diversidad, fortaleciendo el respeto, la igualdad y la participación ciudadana.

Con una serie de actividades deportivas, culturales, recreativas y de concientización, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, conmemorará el Día de la Diversidad Sexual, del 5 al 18 de julio, con el propósito de fomentar la igualdad, el respeto y la inclusión entre la población, con eventos en el marco del PRIDE 2026, que esperan reunir a más de miles de asistentes y consolidar al municipio como un espacio abierto a la tolerancia y los derechos humanos, y promoviendo el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

Siguiendo la visión cercana a la ciudadanía que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las actividades iniciarán el próximo 5 de julio con la Segunda Carrera Atlética de la Diversidad, a las 8:00 horas en la Plaza Principal, donde se busca superar la meta de 350 corredores; ese mismo día se realizará un partido amistoso de fútbol entre integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.

El 9 de julio se llevará a cabo la rodada “Spooky Pride”, que partirá de la Presidencia Municipal y concluirá con un recorrido cultural en el Panteón de Soledad; el 13 de julio se desarrollará una colecta de croquetas para mascotas en situación de calle y, finalmente, el 18 de julio tendrá lugar la Quinta Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, que concluirá con un evento cultural y una feria de salud informativa en el jardín principal.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y la sociedad organizada ha permitido impulsar iniciativas de gran impacto social. “Siguiendo la indicación de nuestro Presidente Municipal, Juan Manuel Navarro, queremos hacer algo grande para las y los soledenses, cuando hay voluntad de trabajar en equipo surgen proyectos que unen a la ciudadanía y fortalecen los valores de igualdad y respeto”, expresó.

Por su parte, los representantes del comité organizador de la marcha reconocieron el respaldo permanente del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez hacia la comunidad diversidad. “Para nosotros es muy importante el apoyo del Gobierno Municipal porque siempre ha sido abierto a la participación y a la defensa de los derechos de la población LGBTTIQ+, hablar de igualdad y diversidad en Soledad es posible gracias al trabajo coordinado entre autoridades y sociedad”, manifestó.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma así su compromiso de seguir construyendo un municipio incluyente, cercano a la gente y donde el respeto, la tolerancia y la igualdad sean valores presentes para todas, todos y todes, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.