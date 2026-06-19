Trámites simples, negocios fuertes: Galindo entrega licencias

El Presidente Municipal encabezó la entrega de licencias de funcionamiento a 15 negocios de las Gorditas de Morales, una de las zonas gastronómicas más tradicionales e importantes de San Luis Capital; los negocios beneficiados son Carnitas y Gorditas, El Patio de la Esperanza, La Esperanza, Samborns 2, Carnitas Rocha, Los Pericos, Sopes y Gorditas Lupita, Las Tres Cumbres, Samborns 1, La Casita, Amor de Mis Amores, Gorditas Nina, Mejicanas Restaurant, Samborns 3 y Gorditas Doña Delia.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de licencias de funcionamiento a comerciantes de las tradicionales Gorditas de Morales, uno de los espacios gastronómicos más importantes y representativos de San Luis Capital, donde por décadas familias potosinas y visitantes han encontrado un punto de encuentro, identidad, sabor y memoria colectiva.

A través del programa municipal “San Luis Capital Impulsa, Trámites Simples, Negocios Fuertes”, el Gobierno de la Capital otorgó certeza jurídica a 15 establecimientos de esta zona: Carnitas y Gorditas, El Patio de la Esperanza, La Esperanza, Samborns 2, Carnitas Rocha, Los Pericos, Sopes y Gorditas Lupita, Las Tres Cumbres, Samborns 1, La Casita, Amor de Mis Amores, Gorditas Nina, Mejicanas Restaurant, Samborns 3 y Gorditas Doña Delia.

Galindo Ceballos destacó que esta entrega representa un acto de justicia administrativa para negocios familiares que han formado parte de la vida cotidiana de San Luis Potosí durante generaciones, pero que durante años enfrentaron dificultades para cumplir trámites diseñados bajo criterios que no correspondían a la realidad de establecimientos históricos, como requisitos de estacionamiento o dictámenes urbanísticos pensados para desarrollos recientes.

El Presidente Municipal explicó que, ante esa situación, su administración impulsó modificaciones para hacer más simples, claros y accesibles los procesos de regularización, sin apartarse de la legalidad. Señaló que este trabajo requirió cerca de un año de análisis y coordinación entre la Dirección de Comercio, las comisiones edilicias correspondientes y el Cabildo, con el objetivo de que más negocios puedan vivir en regla, crecer y fortalecer la economía local.

Finalmente, Enrique Galindo reconoció a las familias comerciantes que han construido una de las tradiciones gastronómicas más queridas de la ciudad y subrayó que las Gorditas de Morales no son únicamente un corredor de negocios, sino parte de la identidad potosina, un referente turístico y cultural, y un símbolo de cómo el Gobierno de la Capital acompaña a quienes generan empleo, conservan la memoria urbana y mantienen vivo el sabor de San Luis Capital.