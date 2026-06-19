Enrique Galindo anuncia 59 obras viales para lo que resta de 2026

Acompañado por vecinas y vecinos de San Ángel II, que agradecieron el arranque de la rehabilitación de la calle San César, así como por el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Leopoldo Stevens Pérez, el Alcalde Enrique Galindo anunció que estos proyectos viales que se desarrollarán durante este año fortalecen el programa Vialidades Potosinas en toda la ciudad y sus delegaciones.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó, junto a vecinas y vecinos del Fraccionamiento San Ángel II y acompañado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Leopoldo Stevens Pérez, el arranque de la rehabilitación de la calle San César, una obra esperada por las familias de la zona y que forma parte del avance histórico que vive San Luis Capital en materia de vialidades. En el lugar, habitantes agradecieron al Presidente Municipal la respuesta a una necesidad sentida durante años, al destacar que estas acciones mejoran la movilidad, la seguridad, la imagen urbana y la calidad de vida de quienes transitan diariamente por esta zona.

Durante el arranque, Enrique Galindo informó que, al paquete de obras que ya se ejecuta en la ciudad, se sumarán 59 acciones más, entre ellas 14 proyectos recién aprobados por el Consejo de Desarrollo Social Municipal para lo que resta del año. Señaló que este ritmo de trabajo confirma que el Gobierno de la Capital mantiene una política pública sostenida, cercana a la ciudadanía y con resultados visibles, con intervenciones de dos a tres obras por semana en colonias, barrios, fraccionamientos y en las delegaciones de La Pila y Bocas.

El Presidente Municipal subrayó que Vialidades Potosinas no solo representa una cifra importante de obras, sino una nueva forma de construir ciudad: con planeación, calidad, supervisión vecinal, participación social y acompañamiento del sector de la construcción. Explicó que la mayoría de las empresas constructoras que participan son potosinas y mantienen comunicación permanente con las y los vecinos para informar avances, atender inquietudes y garantizar que cada proyecto cumpla con las especificaciones técnicas.

Galindo Ceballos destacó que las obras realizadas por el Ayuntamiento duplican el tiempo de garantía que establece la ley, pero por su calidad están diseñadas para durar entre 20 y 30 años. Afirmó que esta visión permite dejar infraestructura útil, segura y duradera, no soluciones temporales, sino obras que responden al crecimiento de la ciudad y al derecho de las familias potosinas a contar con calles dignas.

Respecto a la rehabilitación de la calle San César, en el tramo de San Alberto a San Rubén, el Alcalde detalló que la intervención contempla 765 metros cuadrados de fresado y pavimentación, 190 metros cuadrados de bacheo profundo, pintura, señalética, pasos peatonales y rehabilitación de la red hidráulica. Con esta obra, el Gobierno de la Capital fortalece la conectividad de San Ángel II y atiende una demanda directa de sus habitantes, como parte de una estrategia que sigue transformando las vialidades de San Luis Potosí.