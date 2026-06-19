GOBIERNO ESTATAL IMPULSA RENOVACIÓN DE EL REALITO PARA EVITAR FALLAS

• Propondrá sustituir 13.5 kilómetros del acueducto con tubería de alta resistencia para fortalecer el abastecimiento de agua potable.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el acceso al agua para las familias potosinas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) propondrá a la empresa operadora del sistema de agua El Realito la sustitución de los tramos más afectados del acueducto mediante tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD), una alternativa que permitirá brindar mayor confiabilidad al sistema de abastecimiento en la zona metropolitana.

La propuesta contempla una primera etapa para renovar aproximadamente 13.5 kilómetros de la infraestructura en los puntos donde se han concentrado las averías más recurrentes. Este proyecto representa un desarrollo sin límites para modernizar la conducción del agua potable, ya que incorpora tecnología de termofusión y materiales diseñados para soportar las condiciones de presión que actualmente provocan interrupciones en el servicio, por lo que debió haber sido considerado desde la construcción original de la obra. Su implementación habría evitado las constantes fallas y colapsos desde la entrada en operación en 2015.

Durante un showroom especializado en tubería de Polietileno y equipos de última generación, el director general del organismo, Pascual Martínez Sánchez, destacó que este material ofrece una solución duradera y eficiente para el acueducto. La modernización planteada permitirá reducir riesgos de fallas y mejorar el suministro para miles de hogares, lo que consolida el cambio que se vive y se siente a través de obras estratégicas que fortalecen los servicios básicos y elevan la calidad de vida.