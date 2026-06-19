SAN LUIS POTOSÍ FORTALECE SU LIDERAZGO COMO POTENCIA MINERA

• La producción de plata y cobre registró importantes incrementos durante el último año, fortaleciendo la economía estatal, la generación de empleo y la atracción de inversiones.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el desarrollo económico y la competitividad de San Luis Potosí, la entidad mantiene su liderazgo como una de las principales potencias mineras del país. De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a abril de 2025 y abril de 2026, el Estado registra un crecimiento sostenido en la producción y extracción de minerales, resultado de una estrategia que impulsa más oportunidades para las y los potosinos.

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) destaca la participación relevante de San Luis Potosí en la producción nacional de minerales metálicos y no metálicos, particularmente en plata, cobre, zinc y fluorita. Detalló que la producción de plata creció 17.47 por ciento, al pasar de 11 mil 022 kilogramos en abril de 2025 a 13 mil 213 kilogramos en abril de 2026.

Asimismo, señaló que la producción de cobre registró un crecimiento anual de 699 por ciento, al pasar de mil 412 toneladas a 2 mil 399 toneladas, cifra que incluso supera las mil 800 toneladas reportadas durante marzo de este año. Estos resultados confirman la fortaleza del sector minero potosino y forman parte del cambio que se vive y se siente, al contribuir al fortalecimiento de la diversificación económica sin límites y consolidar a la entidad como referente nacional en crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversión productiva, objetivos prioritarios de la actual administración estatal.