Trump presenta el nuevo Air Force One que le regaló Qatar y asegura que ningún avión presidencial lo supera

AP.- El presidente estadounidense Donald Trump mostró el viernes el nuevo Air Force One, un jumbo que antes pertenecía a Qatar y que ha sido convertido en el avión presidencial oficial de Estados Unidos.

La nueva aeronave deja de lado el exterior azul de la era Kennedy que tenía el avión anterior para adoptar una imagen más audaz, con la mitad inferior pintada de azul marino y una franja roja por encima.

El lado izquierdo del avión, por donde aborda el presidente, lleva el sello presidencial, mientras que la cola de la aeronave luce una enorme bandera estadounidense.

“Este avión fue transformado en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo que nadie ha visto jamás”, comentó Trump desde el interior del enorme hangar de la Base Andrews, mientras un par de cientos de integrantes de la Fuerza Aérea reunidos observaban. Habló después de bajar del nuevo avión, mientras sonaba su tema característico “God Bless the USA”.

Confirmó que llevará el nuevo jet a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el próximo mes, e indicó que regresará a China “en algún momento”, presumiblemente en referencia a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que China albergará en noviembre. Su regreso de la cumbre del Grupo de los 7 en Francia esta semana fue el último viaje planificado a bordo del viejo Air Force One, manifestó.

“Ahora, cuando aterrizamos en aeropuertos en Londres y en Alemania y en distintos lugares, nadie supera a éste, y así es como debe ser para nuestro país”, indicó Trump, quien precisó que los colores y el diseño eran “a mi gusto”.

Agregó que el nuevo Air Force One hará un sobrevuelo durante las celebraciones del 4 de julio el próximo mes.

El obsequio de Qatar está sirviendo como un avión “puente” para transportar al presidente hasta que lleguen los nuevos aviones encargados directamente a Boeing. Eso está previsto para 2028.

El gobierno aceptó formalmente el año pasado un lujoso jet Boeing 747 de Qatar para usarlo como avión presidencial, pese a las dudas sobre la ética y la legalidad de aceptar un regalo tan costoso de un gobierno extranjero. Trump ha insistido en que no volará en el jet catarí una vez que deje el cargo y que la aeronave sería donada a una futura biblioteca presidencial.

Trump dijo este viernes que Estados Unidos estaba en “un pequeño atasco” mientras esperaban la entrega de los nuevos jets directamente de Boeing, que originalmente estaban programados para 2024 pero se han retrasado. Recordó haberle pedido al emir de Qatar el uso de uno de sus aviones.

“Verán, un presidente normal no haría esto. Un presidente normal quiere mantenerse alejado de los aviones”, comentó Trump el viernes. “Pero nuestro país tiene que estar representado adecuadamente”.

La Fuerza Aérea indicó en un comunicado de prensa el viernes que cualquier avión considerado Air Force One “debe cumplir rigurosos requisitos de seguridad” y que el avión catarí “fue modificado bajo un enfoque de ingeniería disciplinado que priorizó estas capacidades fundamentales exactas por encima de todo lo demás”. La Fuerza Aérea también señaló que “gran parte del diseño interior previo” del avión se mantuvo intacta.

La Fuerza Aérea ha dicho anteriormente que las modificaciones de seguridad del jet costarían menos de 400 millones de dólares.

Los esfuerzos de Trump por rediseñar el avión presidencial se remontan a su primer mandato, cuando ordenó que una flota entrante de nuevos jets adoptara un esquema de colores casi idéntico al de su avión personal.

El entonces presidente Joe Biden revirtió la decisión en marzo de 2023, después de que una revisión de la Fuerza Aérea indicara que los colores más oscuros podrían aumentar los costos y retrasar la entrega de los nuevos jets, pero una vez que Trump regresó al cargo, volvió a los colores que deseaba para el avión.

Otros jets del gobierno que transportan a otros altos funcionarios del gobierno también usarán un esquema de colores similar en rojo, blanco y azul marino, informó la Fuerza Aérea este año.

Un portavoz de la Fuerza Aérea, que habló bajo condición de anonimato para tratar planes sensibles, dijo a The Associated Press que los dos aviones actuales, conocidos como VC-25A, no se retirarán.

En cambio, permanecerán en la flota hasta que los nuevos aviones de Boeing, denominados VC-25B, entren en servicio, explicó el portavoz.

No está claro cómo se utilizarán los jets más antiguos, pero el portavoz indicó que tanto el jet catarí como los VC-25A estarán disponibles para su uso y que “el Grupo de Transporte Aéreo Presidencial seleccionará la aeronave apropiada para cada misión en función de los requisitos operativos”.

Con información de Latin Us