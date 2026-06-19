Grupo C Mundial 2026: Marruecos frena el impulso de Escocia en Boston

Marruecos derrotó a Escocia por marcador de 1-0 en el Estadio de Boston, en actividad del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio.

El conjunto marroquí sorprendió de inmediato a los escoceses, cuando Ismael Saibari anotó un golazo apenas a los 70 segundos de partido, adelantando a su selección 1-0.

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Aunque el tanto requirió de una breve confirmación por parte del VAR, fue ratificado para convertirse en el gol más rápido en lo que va de la Copa Mundial 2026.

El conjunto europeo adelantó líneas e intentó presionar en la segunda mitad, pero el bloque defensivo de los “Leones del Atlas” se mantuvo sólido para asegurar los tres puntos en la cancha de Boston.

Con este sufrida victoria, la Selección de Marruecos se ubicó como líder de de su sector, con un total de cuatro puntos, uno menos que Escocia.

La última y definitiva jornada del Grupo C en el Mundial 2026 se jugará en formato de horarios simultáneos y está programada de la siguiente manera:

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:00 h tiempo del Centro de México. Brasil vs. Escocia. Estadio de Miami. Marruecos vs. Haití. Estadio de Boston.

Miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:00 h tiempo del Centro de México.

Con información de López-Dóriga Digital