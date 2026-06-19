Balogun, el hijo de migrantes que alumbra a EE.UU. en la Copa del Mundo

Folarin Balogun pudo haber jurado lealtad a Inglaterra o a Nigeria. Sin embargo, decidió defender a Estados Unidos, donde se ha convertido en una de las estrellas revelación de su equipo desde el debut en el Mundial 2026 contra Paraguay, donde marcó un doblete histórico con el que ilusionó al país.

El futbolista volvió a presentarse en el campo como una figura imprescindible de las filas estadounidenses tras la ausencia de la gran estrella, Christian Pulisic, por una molestia en el gemelo, en el duelo contra Australia, en el que vencieron por 2-0 y se confirmaron como líderes del Grupo D.

El atacante del AS Mónaco cayó de manera fortuita en EE.UU., después de que un impedimento médico para volar a Londres provocara que su madre diera a luz en suelo estadounidense, otorgándole la ciudadanía automática por nacimiento, uno de los derechos que el Gobierno de Donald Trump busca eliminar dentro de sus propuestas de reforma migratoria.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 3 de julio de 2001, y de padres nigerianos, Balogun apenas tuvo contacto con su país natal, ya que a los pocos meses de vida su familia se mudó a Londres y a la edad de ocho años fue descubierto por un cazatalentos para ingresar en la academia del Arsenal.

En las categorías inferiores de los ‘Gunners’ perfeccionó su técnica y se consolidó como una de las promesas más sólidas de la cantera. También llegó a representar a Inglaterra en las categorías juveniles.

Sin embargo, cuando llegó la hora de escoger, el atacante de 24 años decidió cambiar de federación y apostar por EE.UU., debutando con la selección que dirige ahora el argentino Mauricio Pochettino en junio de 2023, en un triunfo por 3-0 ante México.

Ese mismo año también dejó el Arsenal para unirse al AS Mónaco, alcanzando un gran nivel que lo llevó a ser nombrado Jugador del Mes el pasado febrero.

Su eclosión llegó en este Mundial, cuando el pasado viernes se convirtió en el primer futbolista de la selección estadounidense en marcar un doblete en el partido inaugural de EE.UU. en el Estadio de Los Ángeles contra Paraguay.

Balogun emuló así la hazaña del legendario Bert Patenaude, quien curiosamente también anotó por duplicado en un triunfo por 3-0 frente al combinado guaraní, comandado por el argentino Gustavo Alfaro.

“Es una noche de ensueño”, declaró Balogun a los periodistas tras el partido contra Paraguay, y añadió que la realidad superó lo que había imaginado para su arrancar en un estreno de Mundial.

A las órdenes de Pochettino, el atacante volvió a ser clave en el segundo duelo de fase de grupos. Aunque no marcó, su visión de juego mantuvo bajo presión a la defensa rival, mientras su compañero Alex Freeman, joven promesa Villareal C.F. e hijo del exjugador profesional de fútbol americano (NFL) Antonio Freeman, se llevaba todos los reflectores por su brillante actuación.

Con información de EFE