GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PROMUEVE JORNADA SOCIAL “RODANDO POR LA PAZ”

– Un total de 90 jóvenes y adultos en rehabilitación convivieron mediante retas de futbol, en el deportivo San Francisco de Asis

La mañana de jueves, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con personal del la Secretaria de Gobernación, llevaron a cabo en el área recreativa del Fraccionamiento San Francisco de Asis, la jornada “Rodando por La Paz” en la que participaron 90 jóvenes y adultos que se encuentran en rehabilitación contra alguna adicción.

En un esfuerzo en conjunto por reconstruir el tejido social y alejar a la juventud de la violencia y las adiciones, el director de la corporación soledense, el comandante Víctor Aristarco Serna Piña, en compañía de una representante del Gobierno Federal, dio un emotivo mensaje de bienvenida a los participantes, previo al arranque de estas actividades.

De igual manera, la presencia de oficiales adscritos al área de Proximidad Social, garantizaron un espacio seguro que fortaleció la confianza y la colaboración de un total de 90 participantes adolescentes, jóvenes y adultos, que pudieron convivir con entusiasmo en las distintas retas futbolísticas programadas.

Cabe destacar, que esta convivencia deportiva organizada desde la Federación, permitió reunir a ocho clínicas de rehabilitación ubicadas en la zona metropolitana, con la meta de mejorar la confianza y la colaboración entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía.

Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando en promover entornos seguros y de manera simultánea ayudar en la construcción de un país saludable y libre de adicciones.