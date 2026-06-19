SOLEDAD REPORTA LISTOS PANTEONES MUNICIPALES PARA RECIBIR A FAMILIAS EN EL DÍA DEL PADRE

– Los dos camposantos municipales estarán abiertos de las 8:00 a las 18:00 horas; se prevé la visita de más de cuatro mil 500 personas durante este fin de semana.

Con espacios limpios, seguros y en óptimas condiciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, informó que se tienen listos los panteones municipales para recibir a las familias que acudirán a honrar la memoria de sus seres queridos con motivo del Día del Padre, celebración que registra afluencia desde la tarde de este viernes y hasta el próximo domingo.

Por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y bajo la política de un gobierno cercano que escucha y atiende a las familias soledenses, las labores de limpieza y mantenimiento se realizan de manera permanente en los cementerios municipales “Nuestra Señora del Refugio” y “El Señor de la Misericordia”, garantizando instalaciones dignas para las y los visitantes.

Antonio Zamarripa Quintero, director de Servicios Municipales, informó que se estima una afluencia aproximada de tres mil visitantes en el panteón municipal número uno y entre mil 600 y mil 700 personas en el panteón número dos, cifras que representan una asistencia menor a la registrada durante el Día de las Madres; ambos recintos permanecerán abiertos en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

“Los panteones ya están listos para recibir a la ciudadanía; nosotros no esperamos fechas especiales para realizar estas acciones, el trabajo de limpieza es permanente durante todo el año, porque nuestro compromiso es estar cerca de la gente y brindar espacios dignos para las familias”, señaló el funcionario.

Agregó que en el panteón municipal «Nuestra Señora del Refugio» se reforzará el suministro de agua para garantizar el abasto a las y los visitantes, además de mantenerse de forma continua las tareas de recolección de residuos mediante una tolva instalada de manera permanente, mientras que en el panteón «El Señor de la Misericordia» la disposición final de desechos se realiza de forma programada, lo que permite mantener ambos espacios en condiciones óptimas y preservando espacios de convivencia y respeto para quienes acuden a recordar a sus seres queridos.