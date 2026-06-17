SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ RECIBIRÁ A MÁS DE 500 CICLISTAS EN EL GRAN PREMIO JUNIOR BIKE 2026

• El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Deporte, fortalece la promoción del deporte y la convivencia familiar con eventos de gran impacto para la juventud.

Soledad de Graciano Sánchez será sede de la novena edición del Gran Premio Junior Bike 2026, una de las competencias formativas de ciclismo más importantes del país, que se realizará del 24 al 26 de julio y espera reunir a más de 500 competidores provenientes de diversos estados de la República Mexicana, así como equipos internacionales de Estados Unidos y Colombia, con lo que el municipio fortalece el impulso al deporte y la convivencia familiar, siguiendo la visión de desarrollo social y cercanía con la ciudadanía promovida por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya destacó que el Gobierno de Soledad respaldará la realización de esta justa deportiva que congregará a niñas, niños y jóvenes de entre 2 y 18 años de edad, quienes competirán en distintas categorías y etapas; y reiteró que el apoyo decidido de la Administración Municipal consolida a Soledad como un referente estatal y nacional en la organización de competencias de alto nivel que incentivan hábitos saludables y el desarrollo integral de la juventud.

La primera etapa se llevará a cabo el próximo 24 de julio en un tradicional circuito urbano sobre las avenidas Benito Juárez Miguel Hidalgo en la Cabecera municipal, escenario que convertirá nuevamente al municipio en un punto de encuentro para el talento ciclista nacional e internacional; además de las competencias, las familias asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas y de un ambiente de convivencia que fortalece el tejido social y acerca el deporte a todos los sectores de la población.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de escuchar, atender y generar espacios que promuevan la sana convivencia, el desarrollo de las nuevas generaciones y el acceso al deporte como una herramienta de transformación social, reflejando el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.