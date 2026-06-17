RICARDO GALLARDO CONVOCA AL PARTIDO DE MÉXICO VS COREA DEL SUR

• La cita es este jueves en el estadio Libertad Financiera en la gran fiesta futbolera “Somos Pasión Sin Límites”.

• Anuncia que muy pronto arrancará el programa de lavanderías gratuitas en colonias populares.

En un llamado a la unidad y la sana convivencia, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, invitó a todas y todos los potosinos a sumarse a la fiesta mundialista en el estadio Libertad Financiera, donde se transmitirá el encuentro en que la Selección Mexicana disputará el primer lugar del Grupo A contra Corea del Sur, en el marco de la primera jornada del Mundial de Futbol 2026.

Tal como sucedió durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, el titular del Ejecutivo estatal garantizó un ambiente de celebración total para las familias asistentes y adelantó que, además de disfrutar del encuentro en pantalla gigante, se contará con diversas sorpresas, entre las que destacan la entrega de playeras y balones oficiales, réplicas de la Copa del Mundo y una logística diseñada para garantizar la seguridad y la integración social.

En otro orden de ideas, el Gobernador informó que, como parte de su estrategia para apoyar el presupuesto familiar, este día se llevará a cabo la inauguración de una tortillería subsidiada más dentro de la mancha urbana. Asimismo, anunció que, en respuesta a las necesidades de las jefas de familia, próximamente arrancará el programa de lavanderías gratuitas, una iniciativa que busca brindar mayor bienestar y ahorro a los hogares potosinos.

Finalmente, y con el objetivo de salvaguardar la salud y tranquilidad de la comunidad estudiantil, Gallardo Cardona recordó que, debido a las altas temperaturas registradas y ante la posibilidad de inundaciones por la temporada de lluvias, se determinó que la conclusión del ciclo escolar en las cuatro zonas del estado sea el próximo viernes 27 de junio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera integral tanto en el esparcimiento y la identidad cultural de las y los ciudadanos, como en la implementación de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables y garanticen la integridad de la niñez y juventud potosina.