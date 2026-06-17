GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL CON DONATIVO HISTÓRICO A CRUZ ROJA

* Más de 800 escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular participaron en la Colecta Escolar 2025-2026, logrando una recaudación superior a 1.15 millones de pesos.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de promover una educación con valores y fortalecer la participación social desde las aulas, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) entregó a la Cruz Roja Mexicana un donativo por un millón 150 mil 780 pesos con 27 centavos, resultado de la Colecta Escolar 2025-2026 en la que participaron miles de integrantes de la comunidad educativa.

La entrega se realizó en la primaria Francisco Murguía, en Soledad de Graciano Sánchez, donde autoridades educativas, municipales y representantes de la benemérita institución reconocieron la respuesta de directivos, docentes, personal administrativo, madres y padres de familia, así como alumnas y alumnos. Este esfuerzo sin límites fortalece la cultura de la solidaridad y el compromiso con las causas que benefician a la sociedad.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, detalló que en esta edición participaron más de 800 escuelas oficiales y particulares de las cuatro regiones, consolidando una de las iniciativas de apoyo social más importantes del sector educativo. La amplia participación consolida el cambio que se vive y se siente al formar generaciones más comprometidas con su entorno, capaces de contribuir al bienestar colectivo mediante la responsabilidad y empatía.