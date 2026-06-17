PERIODO VACACIONAL INICIARÁ EL 27 DE JUNIO EN TODO SAN LUIS

• Más de 540 mil estudiantes de educación básica concluirán clases, como medida preventiva ante las altas temperaturas y lluvias en la entidad.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar el bienestar de la comunidad escolar ante las condiciones climáticas extremas, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó la conclusión anticipada del ciclo escolar 2025-2026 para más de 540 mil estudiantes de educación básica en San Luis Potosí.

El último día de clases será el jueves 25 de junio en más de ocho mil planteles públicos y privados, mientras que el personal docente concluirá actividades el viernes 26 tras la sesión del Consejo Técnico Escolar. La titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra detalló que la decisión responde a la necesidad de reducir riesgos asociados a las altas temperaturas y a las lluvias atípicas registradas en las últimas semanas y que persistirán en julio, como parte de un trabajo sin límites enfocado en la protección de la salud y seguridad de la población estudiantil.

Las actividades como cierres administrativos, graduaciones o jornadas internas podrán realizarse conforme a la planeación de cada plantel. La medida refleja el cambio que se vive y se siente en la toma de decisiones preventivas que ponen en el centro la integridad de niñas, niños, adolescentes y personal educativo.