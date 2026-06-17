Llora Panamá: Ghana los derrota en tiempo de compensación en el estreno de ambos en el Mundial 2026

Ghana y Panamá brindaron un intenso partido este miércoles en el Mundial 2026, mismo que se saldó agónicamente con un 1-0 en Toronto a favor de los africanos.

La primera mitad en tierras canadienses fue muy cerrada, con dos equipos muy físicos a los que les falto la cuota de talento para marcar diferencia.

La segunda parte trajo un duelo más suelto en el que aparecieron algunas llegadas de peligro.

Los Black Stars avisaron con un cabezazo de Adjetey que atajó Orlando Mosquera.

🇬🇭 ¡GHANA QUIERE EL GOL! Buscan ser los primeros en marcar, pero Orlando Mosquera les dice que no 👀🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/16eQsYyBaw — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

La escuadra canalara reviró con dos embates, uno de Cristian Martínez que pegó en las redes de la portería por fuera y con un obús Jiovany Ramos que pasó muy cerca de la cabaña defendida por Zigi.

¡SE QUEDA CERRRCAAA CRISTIAN MARTÍNEZ! 😳🫣 La afición panameña se queda a medio grito de gol mientras Martínez busca el primero de Panamá 🇵🇦#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/3J2HNzlwur — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

El 0-0 parecía firmado hasta que el juvenil Caleb Yirenkyi cambió la historia al 90’+5 al dar el pase a la red tras un furtivo contragolpe.

¡NO PUEDE SEEER! 😳🤯 CAYÓ EL GOL DE GHANAAA 🇬🇭 Caleb Yirenkyi marca el gooollll de último minuto para Ghana, que están a nada de llevarse los 3 puntos 👀#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/3pBq487EvG — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Así se firmó la historia entre ghaneses y panameños. Los primeros sumaron tres puntos en su presentación en el Grupo F, por ahora comandado por Inglaterra tras su victoria ante Croacia por 4-2.

Su rival se quedó con las manos vacías y con varios de sus aficionados entre lágrimas en las tribunas en su segunda aparición en la Copa del Mundo tras Rusia 2028.

Con información de Latin Us