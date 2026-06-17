Universidad Intercultural de SLP y Canadá establecen alianza de culturas indígenas.

Toño Martinez

Por las semejanzas culturales, la lucha histórica por su identidad, autonomía y la defensa cultural y territorial de los pueblos indígenas, Canadá y México establecIeron una alianza de cooperación e intercambio de experiencias en diversos ambitos durante la Mesa Redonda Binacional en la cual participó el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosi (UICSLP) Mtro. Héctor González Picazo consolidando la proyección internacional de la institución.

El evento tuvo lugar del 15 al 17 de junio en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, Canadá, y la delegación de rectores mexicanos fue encabezada por la Mtra. Elvira Méndez Bautista, directora general de las Universidades Interculturales.

Dado la importancia del encuentro, reunió a autoridades académicas y representantes de destacadas instituciones de educación superior de Canadá, entre ellas la Universidad de Manitoba, la Universidad de Lakehead, la Université de Montréal y la Universidad de Alberta, con el propósito de fortalecer la colaboración internacional, el intercambio de experiencias y la generación de proyectos conjuntos en materia de educación e investigación intercultural.

Como parte de las actividades académicas, el Mtro. Héctor González Picazo participó como ponente con el tema “Identificación de oportunidades para fortalecer relaciones y alianzas de investigación intercultural México/ndigena -Canadá”, destacando la importancia de construir redes de colaboración que impulsen la generación de conocimiento, el intercambio académico y el desarrollo de iniciativas conjuntas que beneficien a las comunidades indígenas y a las instituciones de educación superior de ambos países.