MUSEO “FEDERICO SILVA” TOMA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SOLEDAD CON EXHIBICIÓN ESCULTÓRICA

• Por primera vez, cinco esculturas monumentales de Federico Silva salen del museo para exhibirse gratuitamente en Soledad de Graciano Sánchez.

Con el propósito de acercar expresiones artísticas de gran relevancia a las y los soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura, inauguró este miércoles una exposición monumental del reconocido artista mexicano Federico Silva, con cinco piezas consideradas emblemáticas de la escultura contemporánea en México, en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal; la muestra será gratuita y permanecerá abierta al público durante un mes, convirtiendo este espacio en un nuevo punto de encuentro para la cultura y la convivencia familiar.

Esta estrategia es impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de su visión de llevar el arte y la cultura a todos los sectores de la población y fortalecer espacios accesibles para las familias; gracias a la coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y el Museo “Federico Silva”, Soledad de Graciano Sánchez se convierte en el primer municipio en reunir fuera de dicho recinto estas cinco piezas representativas del artista potosino, considerado el padre de la escultura contemporánea en el país, cuya trayectoria lo vinculó con figuras fundamentales del arte y la cultura nacional, como David Alfaro Siqueiros y José Revueltas.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que la intención es consolidar la explanada de la Unidad Administrativa Municipal como un espacio permanente para exposiciones y actividades que fortalezcan el acceso a la cultura, y fortalecerán el acceso de la población a actividades culturales. “Por primera vez en la historia, Soledad logra conjuntar estas cinco obras representativas del maestro Federico Silva, acercando a la ciudadanía una muestra artística de gran valor cultural que anteriormente sólo podía apreciarse en el museo”, explicó.

Las esculturas, elaboradas en fibra de vidrio, diseñadas para resistir las condiciones climáticas, ofrecerán una nueva imagen a este espacio público y fortalecerán el acceso de la población a actividades culturales, y podrán visitarse de lunes a domingo en horarios de 8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, como parte del cambio que transforma e impulsa el Gobierno Municipal para mantenerse cerca de la gente y promover el desarrollo integral de la comunidad.