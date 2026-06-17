MÁS DE 100 EQUIPOS JUVENILES SE ENFRENTAN EN EL TORNEO 4X4 EN LA MINI CANCHA DE LA FIESTA FUTBOLERA

• Además de la competencia deportiva, este jueves, las familias podrán disfrutar del partido México vs. Corea del Sur en una pantalla gigante, con música, botana incluida y actividades gratuitas.

La Fiesta Futbolera que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez registra una extraordinaria respuesta ciudadana con la participación de más de 100 equipos inscritos en el Torneo de Futbol 4×4 que se realiza en la cancha de futbol instalada en la Plaza Principal, que se ha convertido en un espacio de sana convivencia, integración familiar y promoción del deporte entre niñas, niños, jóvenes y adultos, muestra del interés de la población por formar parte de las actividades impulsadas para fortalecer el tejido social y acercar oportunidades recreativas a todos los sectores de la población.

Siguiendo la visión de cercanía con las familias y de impulso a la juventud promovida por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este torneo en el que participan 64 equipos varoniles, 32 femeniles y 16 infantiles se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la Fiesta Futbolera, permitiendo que cientos de participantes disfruten del deporte en un ambiente seguro y cuya respuesta ciudadana ha superado las expectativas planteadas desde el inicio de la convocatoria, según destacó el director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres.

“Estamos viviendo todo un éxito con el Torneo 4×4 de Soledad, contar con más de 100 equipos inscritos en las tres categorías demuestra el entusiasmo de las y los jóvenes, de las familias y de toda la comunidad por participar en actividades que fomentan la convivencia y el deporte, además la cancha permanece con actividad prácticamente todo el día por niños y familias que la utilizan cuando no se está jugando el torneo, lo que confirma que este espacio está siendo plenamente aprovechado por la ciudadanía”, expresó.

Actualmente, la competencia avanza en sus etapas eliminatorias y en las próximas semanas ingresará a la fase de octavos de final, para posteriormente disputar las finales programadas para el próximo 19 de julio; los encuentros se desarrollan principalmente de las 18:00 a las 22:00 horas, y el torneo contempla una premiación de 30 mil pesos para las categorías varonil y femenil, así como 3 mil pesos para la categoría infantil; mientras que la cancha permanece abierta para que la población pueda organizar retas y actividades recreativas, consolidándose como un punto de encuentro para las y los soledenses.

Asimismo, este Jueves Botanero se convoca a la población a reunirse para apoyar a la Selección Mexicana durante su encuentro frente a Corea del Sur, que se proyectará en la mega pantalla instalada en este mismo espacio, con una gran celebración que incluirá botana gratuita, batucada, ambiente familiar y música en vivo a partir de las 17:30 horas, así como el exitoso stand parrillero, donde las y los asistentes podrán llevar su propia carne para que sea preparada gratuitamente por personal del Ayuntamiento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía mediante espacios de convivencia cercanos a las familias, impulsando el deporte, la recreación y la unión social como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.