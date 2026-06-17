AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PONE EN MARCHA JORNADA CONTRA EL CÁNCER DIRIGIDA A LAS MUJERES

• Habitantes de la colonia La Virgen aprovecharon este 17 de junio los servicios gratuitos de prevención; las jornadas continuarán en distintos puntos del municipio hasta el 24 de junio.

La campaña “Si tú estás bien, todo es mejor” brindó este miércoles atención gratuita a mujeres soledenses en el consultorio médico gratuito de La Virgen, donde se realizaron pruebas de Papanicolaou y exploraciones clínicas de mama como parte de las acciones preventivas para la detección oportuna del cáncer; esta jornada permitió acercar servicios especializados de salud a la población, facilitando el acceso a estudios fundamentales para el cuidado integral de las mujeres y fortaleciendo la cercanía con las familias que impulsa el Gobierno Municipal.

Estas acciones forman parte de una estrategia coordinada entre el Servicio Médico Municipal y los Servicios de Salud del Estado, promovida por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con el objetivo de acercar programas de prevención a distintos sectores del municipio y garantizar una atención accesible, profesional y oportuna para quienes más lo requieren.

Durante los primeros días de la campaña ya se ofrecieron servicios en la localidad Enrique Estrada y este 17 de junio en La Virgen, donde personal capacitado realizó las valoraciones médicas correspondientes y brindó orientación a las usuarias sobre la importancia de la detección temprana; los estudios practicados serán analizados por especialistas y, en caso de requerirse, se dará seguimiento médico puntual a cada paciente.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reiteró la invitación a las mujeres a aprovechar las jornadas que continuarán en los próximos días: el 18 de junio en Cactus, el 19 en San Felipe, el 22 en Rancho Pavón, el 23 en la Plaza Principal frente a la Presidencia Municipal y el 24 en Ciudad Real, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar, atender y estar cerca de la población, impulsando programas que protegen la salud y el bienestar de las familias, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.