Policía de la Capital fortalece alianza con la Federación para combatir la extorsión

El Gobierno de la Capital, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana suma esfuerzos contra el delito de extorsión, reforzando la coordinación operativa, la prevención y atención integral a víctimas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital fortalecerá las acciones de prevención y combate a la extorsión mediante una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Lo anterior, tras la reunión de trabajo que sostuvo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, con la oficial Dora Cerino, enlace del Centro de Atención de Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) de la dependencia federal.

Durante el encuentro se establecieron las bases para sumar al municipio de San Luis Potosí a la estrategia nacional contra la extorsión, lo que permitirá consolidar acciones operativas conjuntas, fortalecer los mecanismos de prevención y mejorar la atención y canalización de denuncias en beneficio de la ciudadanía.

El Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez destacó que la suma de esfuerzos entre los entes gubernamentales contribuirá a una respuesta más eficaz frente a este delito, privilegiando la coordinación institucional y el acompañamiento a las víctimas durante el proceso de denuncia e investigación.

Asimismo, recordó que desde la Policía Capitalina se han impulsado acciones permanentes para prevenir y atender la extorsión a través de la Policía Cibernética, con la aplicación Escudo Digital y la orientación especializada a personas afectadas por extorsión telefónica y ciberextorsión, además del acompañamiento a víctimas ante la autoridad ministerial para dar seguimiento a sus denuncias.