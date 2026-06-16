SOLEDAD MARCA PRECEDENTE EN SAN LUIS POTOSÍ CON CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE VIOLENCIA VICARIA

• El municipio se convierte en referente estatal al impulsar una estrategia que fortalece la prevención, la detección y la actuación institucional en favor de las mujeres y sus hijos e hijas.

Soledad de Graciano Sánchez se convirtió en el primer municipio del estado en impulsar una capacitación especializada sobre violencia vicaria para autoridades de primer contacto, fortaleciendo la protección de mujeres, niñas, niños y familias mediante la prevención, la sensibilización y una atención con perspectiva de género, respondiendo a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de acercar herramientas, conocimiento y mecanismos de protección a la población, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La capacitación permitió que elementos de la Guardia Civil Municipal, del DIF Municipal y personal directivo del Ayuntamiento, conocieran los alcances de la violencia vicaria, una modalidad de violencia de género en la que la pareja o expareja utiliza a las hijas, hijos o seres queridos para dañar a la mujer, así como los protocolos de actuación y las rutas institucionales de atención; con ello, Soledad fortalece instituciones más sensibles, preparadas y cercanas a la población, capaces de identificar estos casos y actuar con perspectiva de género y en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La conferencista Luz Arredondo, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Capítulo Puebla, destacó que la capacitación de las autoridades es fundamental para que las víctimas tengan mayores posibilidades de acceder a la justicia y recibir acompañamiento oportuno. “Estamos trabajando con autoridades de primer contacto y primeros respondientes para que sepan qué hacer, qué no hacer, dónde acudir y con quién coordinarse, eso hace que las víctimas tengan muchísimas más posibilidades de ser defendidas fehacientemente ante las autoridades”, expresó.

Asimismo, reconoció a Soledad de Graciano Sánchez como el primer municipio potosino en impulsar este tipo de capacitación y llamó a que más gobiernos adopten políticas públicas para atender la violencia vicaria de manera integral, también enfatizó la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y las instituciones a las que pueden acudir, ya que identificar a tiempo las señales de violencia, documentar los hechos y buscar apoyo es determinante para acceder a la protección y la justicia.

En ese sentido, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir generando acciones de prevención, capacitación y sensibilización que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas y todos, impulsando el cambio que transforma y manteniendo una administración cercana que escucha y atiende a la ciudadanía.