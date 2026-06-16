DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD ABRE INSCRIPCIONES PARA EL “ALOHA SUMMER CAMP INCLUSIVO 2026”

• Las inscripciones ya están abiertas en la UBR 2, dirigidas a menores usuarios con discapacidad; el campamento se realizará todos los viernes del 17 de julio al 28 de agosto.

Con el compromiso de fortalecer la inclusión y generar espacios de desarrollo integral para todos los sectores de la población, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, abrió las inscripciones para el segundo campamento de verano “Aloha Summer Camp Inclusivo 2026”, dirigido a personas con discapacidad, el cual forma parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para mantener un gobierno cercano a las familias y atento a las necesidades de los grupos prioritarios.

A través de la Unidad Básica de Rehabilitación 2 (UBR), ubicada en el fraccionamiento Villa Jardín, se invita a niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad a participar en esta experiencia recreativa que incluirá actividades de convivencia, manualidades, dinámicas recreativas, paseos y momentos de aprendizaje en un entorno seguro e inclusivo, impulsado por la presidenta del DIF Municipal María del Pilar Cardona Reyna, como parte de los programas que fomentan la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes más lo necesitan.

El campamento se desarrollará todos los viernes del periodo comprendido entre el 17 de julio y el 28 de agosto, en un horario de 9:00 a 12:00 horas; las y los participantes disfrutarán de actividades llenas de diversión y creatividad diseñadas para fortalecer sus habilidades sociales y personales, fomentando el desarrollo de habilidades, la integración y el fortalecimiento de la confianza personal en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.

Cabe destacar que el cupo de registro es limitado, y para solicitar mayores informes, también está disponible el teléfono 444 102 3708. Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias soledenses, promoviendo la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.