GOBIERNO ESTATAL FORTALECE COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS Y CONGRESO PARA IMPULSAR OBRAS ESTRATÉGICAS

• El trabajo conjunto permite construir proyectos que mejoran la conectividad, el desarrollo regional y la calidad de vida en las cuatro regiones.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una administración cercana a los municipios y atender las necesidades de cada región, la Secretaría General de Gobierno (SGG) coordina mesas permanentes de trabajo con el Congreso del Estado y los 59 ayuntamientos para identificar, priorizar y dar seguimiento a proyectos de infraestructura carretera, caminos y obras que fortalezcan la conectividad y el desarrollo regional.

En lo que va del año, alrededor de 40 municipios han presentado iniciativas relacionadas con obras hidráulicas, proyectos carreteros e infraestructura básica, lo que permite consolidar acciones sin límites mediante una planeación coordinada entre los distintos órdenes de Gobierno para responder de manera eficiente a las necesidades de las y los potosinos.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que cada proyecto avanza conforme a las reglas de operación y los mecanismos establecidos para acceder a recursos estatales o federales. Esta coordinación institucional demuestra el cambio que se vive y se siente al fortalecer la capacidad de gestión de los municipios y facilitar que más obras de impacto social lleguen a quienes más las necesitan.