Interapas libera drenaje obstruido por basura y lodo en avenida Fleming

La limpieza permitió controlar los niveles de la red sanitaria, evitando fugas y mejorando su funcionamiento ante la temporada de lluvias.

SLP.– Durante la tarde de este lunes, personal operativo de INTERAPAS realizó trabajos de limpieza de drenaje en el cruce de las calles Gutemberg y Fleming en la colonia Progreso, donde se atendió un reporte de fuga de aguas residuales.

Durante las maniobras se retiró una importante acumulación de lodo, tierra, piedras y basura que obstruía el flujo de la red sanitaria y había provocado el desborde del drenaje en la zona.

Tras la intervención, las cuadrillas del organismo dejaron la red funcionando correctamente y en mejores condiciones para la actual temporada de lluvias, como parte de las acciones preventivas y de atención permanente que se realizan en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

La basura continúa siendo una de las principales causas de taponamientos y fugas en el drenaje, por lo que es importante evitar arrojar residuos en la vía pública, alcantarillas y bocas de tormenta, ya que estos terminan afectando el funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

Los usuarios pueden realizar reportes relacionados con drenajes y alcantarillado a través de ACUATEL 444 123 6400, a línea FUGACERO 444 301 8874, así como en las redes sociales oficiales del organismo.