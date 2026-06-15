SOLEDAD DE G. S. PRESERVA SUS RAÍCES Y MEMORIA HISTÓRICA MEDIANTE EL HERMANAMIENTO CON TLAXCALA

– A través del Cronista Municipal, el Ayuntamiento impulsa una investigación sobre los orígenes de las familias soledenses y consolida lazos históricos con comunidades de Tlaxcala.

Como parte de una visión que fortalece la identidad, el legado y el patrimonio histórico de las y los soledenses, el Ayuntamiento, a través del Cronista Municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera, avanza en el proceso de hermanamiento con municipios del estado de Tlaxcala, consolidando una agenda de intercambio cultural e investigación que permitirá profundizar en los orígenes de las primeras familias asentadas en el municipio; en este marco, el pasado 6 de junio se participó en la conmemoración de la Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo XVI, fecha que recuerda la salida de 400 familias tlaxcaltecas hacia el norte del país en 1591.

La participación en este importante encuentro reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la preservación de la memoria histórica y la construcción de vínculos que enriquecen la cultura local, mediante el intercambio de información, investigaciones y conocimientos entre cronistas e historiadores de ambas entidades, como parte de la visión cercana a la población que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo por las raíces de Soledad.

Como iniciativa promovida por el Ayuntamiento a través del Cronista Municipal, actualmente se desarrolla una investigación para identificar históricamente el origen de las familias con mayor arraigo en el municipio, contando con el respaldo de especialistas e investigadores tlaxcaltecas; el proyecto contempla integrar y cotejar información durante el próximo año con el propósito de generar una publicación que documente la expansión de estas familias hacia tierras soledenses entre los siglos XVII y XX.

Además del trabajo académico, este acercamiento abre la puerta a futuras estrategias de promoción conjunta en materia de historia, turismo, cultura, artesanías e identidad regional, consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio que valora su pasado para impulsar su presente, como parte del cambio que transforma y del compromiso permanente de mantener un gobierno cercano que escucha, preserva su historia y fortalece el legado de sus familias para las nuevas generaciones.