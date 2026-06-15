RICARDO GALLARDO Y SEDENA FORTALECEN LA PAZ DE SAN LUIS CON CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS

* El Gobernador del Estado destacó la participación de la ciudadanía para seguir construyendo sin límites un sociedad más segura, unida y fuerte.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, junto al comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, arrancaron este lunes la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026, evento realizado en las instalaciones del regimiento militar de la capital potosina.

El Gobernador Ricardo Gallardo comentó que esta estrategia busca reducir los riesgos dentro de los hogares, prevenir accidentes y disminuir la circulación de armas entre la población mediante un proceso voluntario, seguro, discreto y respetuoso, en el que las personas podrán entregar armas de fuego a cambio de una compensación económica, de acuerdo con el tipo y las condiciones del artefacto.

Durante el evento, el Gobernador del Estado destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades más seguras del país gracias al fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la capacitación permanente de la Guardia Civil Estatal y la coordinación constante con la SEDENA y la Guardia Nacional, reconociendo, además, el respaldo total que recibe desde el Gobierno Federal para consolidar y prevalecer la paz y el orden social en las cuatro regiones de la entidad.

Con el inicio de esta campaña, se instalarán módulos de recepción de armas en plazas públicas de las cabeceras municipales para facilitar la participación ciudadana en los 59 municipio, por lo que el Gobernador hizo un llamado a las y los potosinos a sumarse a esta iniciativa para evitar riesgos dentro de los hogares.