RICARDO GALLARDO CARDONA SE CONSOLIDA COMO LÍDER NACIONAL EN APROBACIÓN GUBERNAMENTAL

• El mandatario potosino alcanza la primera posición en la encuesta «Sentimientos de la Nación» de junio de 2026, reafirmando su liderazgo en la preferencia ciudadana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, obtuvo la primera posición en la encuesta de aprobación gubernamental «Sentimientos de la Nación» correspondiente a junio de 2026, al registrar un 69.8 por ciento de respaldo. Este resultado marca un ascenso en su desempeño, ya que en la anterior encuesta se ubicó en el segundo lugar.

Esta tendencia se alinea con los resultados reportados este mismo mes por la encuestadora Mitofsky, donde el mandatario potosino alcanzó el primer lugar de aprobación nacional por segundo mes consecutivo, consolidando su posición como un referente en la evaluación de gobernantes.

El respaldo ciudadano hacia la gestión de Gallardo Cardona se sustenta en la implementación y ejecución de programas sociales que atienden las necesidades básicas de la población vulnerable y la inversión histórica en infraestructura pública que ha sentado las bases del San Luis moderno y competitivo que alienta el arribo de nuevas inversiones productivas.

Estas acciones, sumadas a las estrategias de impulso de eventos de proyección nacional como la Feria Nacional Potosina, se traducen en mejores empleos y en un crecimiento económico palpable que impacta positivamente el bienestar del Estado y en el buen ánimo de las y los potosinos.