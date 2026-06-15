GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y FORTALECE LA ECONOMÍA FAMILIAR

• Consolida esquemas de crédito que fortalecen el emprendimiento, el autoempleo y la estabilidad económica de las familias potosinas.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de ampliar el acceso a financiamiento accesible para detonar el desarrollo económico de las familias potosinas, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) reafirmó su compromiso de fortalecer esquemas de crédito que faciliten el emprendimiento, el autoempleo y la generación de ingresos.

Durante la sesión ordinaria del Comité Técnico del programa Impulso a la Economía Familiar, se informó la colocación de mil 939 créditos durante abril, por un monto superior a 15.2 millones de pesos, lo que refleja un impulso sin límites al desarrollo de proyectos productivos y al acceso a financiamiento para quienes buscan iniciar o fortalecer una actividad económica.

Asimismo, se destacó que el Fideicomiso mantiene una cartera vigente superior a 47.3 millones de pesos, resultado de la confianza de las y los beneficiarios y del manejo responsable de los recursos. Este desempeño forma parte del cambio que se vive y se siente en la manera de acercar el financiamiento a la población, con esquemas más accesibles que fortalecen la economía familiar y amplían las oportunidades de crecimiento.