SAN LUIS POTOSÍ SEDE DE LA CONFERENCIA NACIONAL EN SISTEMA PENITENCIARIO EN 2027

* El reconocimiento nacional refleja los avances impulsados por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en materia de reinserción social, profesionalización, infraestructura y fortalecimiento del sistema penitenciario estatal.

Como parte de la estrategia impulsada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la reinserción social, dignificar los centros penitenciarios y consolidar un sistema más eficiente y humano, San Luis Potosí fue designado sede de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 2027, una de las reuniones más importantes del país en la materia. Este reconocimiento nacional es resultado de los avances sin límites alcanzados en reinserción social, profesionalización, infraestructura y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios, consolidando a la entidad como referente nacional.

La designación se concretó durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en Zacatecas, donde las entidades federativas aprobaron por mayoría de votos que San Luis Potosí albergue este encuentro nacional en 2027, en reconocimiento al trabajo realizado para fortalecer el sistema penitenciario estatal, reflejo del cambio que se vive y se siente en la entidad.

La directora general de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, destacó que este logro es resultado de la visión y el impulso de Gallardo Cardona, quien ha promovido una política integral enfocada en dignificar los centros penitenciarios, fortalecer los programas de reinserción social, mejorar la infraestructura y generar mejores oportunidades para las personas privadas de la libertad.

Señaló que la elección de San Luis Potosí representa un reconocimiento al sistema penitenciario estatal y permitirá compartir con autoridades de todo el país las estrategias, experiencias y buenas prácticas que han contribuido a posicionar a la entidad entre las más avanzadas en materia de reinserción social y gobernabilidad penitenciaria.