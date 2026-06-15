GOBIERNO ESTATAL RECONOCE A ESTUDIANTES EN EL CONCURSO DE HIMNO NACIONAL

* Alumnas y alumnos obtuvieron el primer y segundo lugar en la etapa Estatal, reafirmando su compromiso con los valores cívicos y el amor a la patria.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la educación integral, los valores cívicos y la formación de niñas, niños y jóvenes potosinos, estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) obtuvieron destacados resultados en la etapa Estatal del XXIX Concurso del Himno Nacional Mexicano, certamen que reunió a instituciones educativas de las cuatro regiones con el objetivo de fomentar el amor a la patria y el respeto a los símbolos nacionales.

El Sistema continúa fortaleciendo espacios que promueven la formación cívica, la identidad nacional y el sentido de pertenencia entre la comunidad estudiantil. Gracias a estas acciones, las y los alumnos desarrollan habilidades y valores que contribuyen a una educación sin límites, basada en el respeto, la disciplina y el compromiso social.

En esta edición participaron escuelas de municipios como Cedral, Matehuala, Cerritos, Ciudad Valles, Tamuín y de la zona metropolitana. Tras una destacada competencia, el primer lugar fue para el Instituto Buckingham, mientras que el segundo lugar correspondió a la Escuela Genovevo Rivas Guillén, ambas instituciones pertenecientes al SEER; el tercer lugar fue para la Escuela Álvaro Obregón, de Tamuín. Estos resultados reflejan el cambio que se vive y se siente, donde la educación continúa consolidándose como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las y los estudiantes y el fortalecimiento de la cultura cívica en la entidad.