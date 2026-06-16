El mexicano Diego Lopes sale a su pelea de la UFC en la Casa Blanca al ritmo de ‘La Chona’ y noquea en el cumpleaños 80 de Trump

El mexicano Diego Lopes se robó los reflectores en el evento de la Ultimate Fight Championship (UFC) en la Casa Blanca: salió para el combate al ritmo de ‘La Chona’, de los Tucanes de Tijuana; después noqueó ante los ojos de Donald Trump, quien festejaba su cumpleaños número 80.

El brasileño-azteca derrotó por la vía del cloroformo al estadounidense Steve García ante los ojos del presidente norteamericano en la primera pelea del evento.

Diego Lopes is ready to represent at The White House! 🗣 #UFCWhiteHouse | Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/cEWEumbV3Q — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Lopes asestó una combinación ‘furtiva’ de golpes a su rival para apuntarse la victoria ante el clamor del público.

SE ACABOOOOO‼️ 🇧🇷🇲🇽 @Diegolopesmma QUÉ ACABAS DE HACER ??‼️ Diego Lopes noquea en la primera pelea en la Casa Blanca. HISTÓRICO 🚨#UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/1FkKuAz5aj — UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026

LE REGALAN UNA CADENA

En el marco festivo para Trump en la función de la UFC, el luchador Josh Hokit le regaló una cadena al mandatario.

Con información de Latin Us