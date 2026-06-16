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DEPORTES

El mexicano Diego Lopes sale a su pelea de la UFC en la Casa Blanca al ritmo de ‘La Chona’ y noquea en el cumpleaños 80 de Trump

By Agencias
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Lopez cruza el salón diplomático de recepción escoltado por dos policías.Créditos: Reuters
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martes, junio 16, 2026

El brasileño-azteca derrotó por la vía del cloroformo al estadounidense Steve García ante los ojos del presidente norteamericano.

El mexicano Diego Lopes se robó los reflectores en el evento de la Ultimate Fight Championship (UFC) en la Casa Blanca: salió para el combate al ritmo de ‘La Chona’, de los Tucanes de Tijuana; después noqueó ante los ojos de Donald Trump, quien festejaba su cumpleaños número 80.

El brasileño-azteca derrotó por la vía del cloroformo al estadounidense Steve García ante los ojos del presidente norteamericano en la primera pelea del evento.

Lopes asestó una combinación ‘furtiva’ de golpes a su rival para apuntarse la victoria ante el clamor del público.

LE REGALAN UNA CADENA

En el marco festivo para Trump en la función de la UFC, el luchador Josh Hokit le regaló una cadena al mandatario.

Con información de Latin Us

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