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MUNDO

Grupo H Mundial 2026: Arabia Saudita araña un punto a Uruguay en Miami

By Agencias
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GR2042. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Moteb Alharbi (i) de Arabia Saudita disputa el balón con Agustin Canobbio de Uruguay este lunes, durante un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudi y Uruguay en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez
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martes, junio 16, 2026

Las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay inauguraron el Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio de Miami

Arabia Saudita y Uruguay firmaron un intenso empate 1-1 en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Miami, en Florida.

En los primeros minutos del juego, el portero árabe Mohammed Al-Owais! salvó su portería al detener un cabezazo de Federico Viñas prácticamente a bocajarro.

Abdulelah Alamri hizo el primero gol del partido al minuto 41, tras rematr una pelota que el portero uruguayo Fernando Muslera dejó en el área.

El partido produjo emociones solo en los últimos diez minutos de juego porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

En el primer minuto del segundo tiempo, Al-Owais volvió a ser factor para su equipo tras detener un nuevo remate de cabeza de Viñas.

Al minuto 79′ llego el empate uruguayo. Al-Owais rechazó un nuevo remate de cabeza de Viñas, pero en el rebote estuvo atento Maxi Araujo para rematar a portería y hacer el 1-1.

Al 90’2, Federico Valverde volvió a poner a prueba al portero Al-Owais, quien desvió un disparo que tenía etiqueta de gol.

Tras terminar la primera jornada del Grupo, Los cuatro integrantes del sector quedaron empatados con un punto.

Los próximos partidos de Arabia Saudita y Uruguay en el Mundial 2026 son los siguientes:

  • España vs Arabia Saudita. Domingo 21 de junio. Estadio de Atlanta. 10:00 h.
  • Uruguay vs Cabo Verde. Domingo 21 de junio. Estadio de Miami. 16:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital

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