Grupo H Mundial 2026: Arabia Saudita araña un punto a Uruguay en Miami

Arabia Saudita y Uruguay firmaron un intenso empate 1-1 en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Miami, en Florida.

En los primeros minutos del juego, el portero árabe Mohammed Al-Owais! salvó su portería al detener un cabezazo de Federico Viñas prácticamente a bocajarro.

¡Qué atajadaaa de Mohammed Al-Owais! 🤯🤩 Uruguay ataca y busca el gol, pero el portero de Arabia Saudita no deja que nada pase 🔥 pic.twitter.com/TbhHEaV96z — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

Abdulelah Alamri hizo el primero gol del partido al minuto 41, tras rematr una pelota que el portero uruguayo Fernando Muslera dejó en el área.

¡GOLLL GOLLL GOOOLLL! 🔥🔥 EL PRIMERO ES DE ARABIA SAUDITA 🇸🇦 Aparece Abdulelah Al-Amri con el primero del partido para ponerse en ventaja 👀 pic.twitter.com/I0lJwhm6pm — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

El partido produjo emociones solo en los últimos diez minutos de juego porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

En el primer minuto del segundo tiempo, Al-Owais volvió a ser factor para su equipo tras detener un nuevo remate de cabeza de Viñas.

¡HAY PORTEROOO! 😮‍💨 Atajadoooonnn de Al-Owais 🔥 Uruguay sigue buscando ese gol para empatar el partido 👀 pic.twitter.com/EZp6tJf2tj — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

Al minuto 79′ llego el empate uruguayo. Al-Owais rechazó un nuevo remate de cabeza de Viñas, pero en el rebote estuvo atento Maxi Araujo para rematar a portería y hacer el 1-1.

¡GOOOLLL DE URUGUAAAYYY! ¡GOOOLLL DE MAXI ARAÚJOOO! 🔥🔥🤩 Cae el gol del empateeeee para Uruguay 🇺🇾🇺🇾#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/OGZVIOjXQn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

Al 90’2, Federico Valverde volvió a poner a prueba al portero Al-Owais, quien desvió un disparo que tenía etiqueta de gol.

Tras terminar la primera jornada del Grupo, Los cuatro integrantes del sector quedaron empatados con un punto.

Los próximos partidos de Arabia Saudita y Uruguay en el Mundial 2026 son los siguientes:

España vs Arabia Saudita. Domingo 21 de junio. Estadio de Atlanta. 10:00 h.

Domingo 21 de junio. Estadio de Atlanta. 10:00 h. Uruguay vs Cabo Verde. Domingo 21 de junio. Estadio de Miami. 16:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital