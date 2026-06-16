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Mundial

Grupo G Mundial 2026: Irán y Nueva Zelandia empatan en su debut en el Mundial 2026

By Agencias
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GR2227. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Saeid Ezatolahi (c-i) de Irán disputa un balón con Chris Wood (c-d) de Nueva Zelanda este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso
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martes, junio 16, 2026

El Estadio Los Ángeles fue testigo del primer enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelandia en una Copa Mundial de la FIFA

Irán y Nueva Zelandia empataron 2-2 en actividad del Grupo G del Mundial 2025 en el Estadio Los Ángeles este lunes 15 de junio, el cuarto empate de la jornada.

Elijah Just abrió el marcador en el Estadio Los Ángeles de pierna derecha apenas al minuto 7, luego de una serie de combinaciones en el área iraní.

Ramin Rezaein empató el marcador al 31′ tras tomar un rebote en el área rival, definiendo suave ante la salida del portero Max Crocombe.

Al 40+5, el asistente Alberto Morín anuló un gol de Ali Nemati, el cual se encontraba en claro fuera de lugar.

Una nueva triangulación permitió a Just quedar solo frente al arquero, para solo colocar su disparo y mandar al frente en el marcador a su equipo. Doblete para el futbolista del Motherwell F.C. de la Scottish Premiership.

El conjunto irani encontró el empate en el marcador con un cabezazo de Mohammad Mohebbi al 65′.

En este partido estuvieron los árbitros mexicanos César Ramos y los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, con buena actuación, por lo que se espera que estén presentes en más juegos de la justa mundialista de Norteamérica

Los próximos partidos de Irán y Nueva Zelandia en el Mundial 2026 son los siguientes:

  • Bélgica vs Irán. Domingo 21 de junio. Estadio Los Ángeles. 13:00 h.
  • Nueva Zelandia vs Egipto. Domingo 21 de junio. Estadio BC Place de Vancouver. 19:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital

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