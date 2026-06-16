Grupo G Mundial 2026: Irán y Nueva Zelandia empatan en su debut en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelandia empataron 2-2 en actividad del Grupo G del Mundial 2025 en el Estadio Los Ángeles este lunes 15 de junio, el cuarto empate de la jornada.

Elijah Just abrió el marcador en el Estadio Los Ángeles de pierna derecha apenas al minuto 7, luego de una serie de combinaciones en el área iraní.

¡GOOOLLL DE NUEVA ZELANDAAA! 🔥🔥 El derechazooo de Elijah Just les da el primero del partido 🇳🇿👀 pic.twitter.com/5aioB7W8pF — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Ramin Rezaein empató el marcador al 31′ tras tomar un rebote en el área rival, definiendo suave ante la salida del portero Max Crocombe.

¡GOL GOL GOOOLLL DE IRÁN! 🔥🔥 ¡¡Se empata el partidoooo!! Goool de Ramin Rezaeian, provoca un momento emotivo entre la seleccion de Irán 🤝🇮🇷#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/uLU0ivhlEU — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Al 40+5, el asistente Alberto Morín anuló un gol de Ali Nemati, el cual se encontraba en claro fuera de lugar.

Una nueva triangulación permitió a Just quedar solo frente al arquero, para solo colocar su disparo y mandar al frente en el marcador a su equipo. Doblete para el futbolista del Motherwell F.C. de la Scottish Premiership.

¡EL DOBLETEEE DE JUST! 🔥🤩 GOOOLLL DE NUEVA ZELANDA ⚽ Aumentan la ventaja ante el conjunto iraní 👀#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/AE06nUqLIZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

El conjunto irani encontró el empate en el marcador con un cabezazo de Mohammad Mohebbi al 65′.

¡CABECITA Y ADENTRO! 🔥🔥 CAE EL SEGUNDOOO DE IRÁNNN 🤯🇮🇷 Mohammad Mohebi marca el segundo para Irán y esto se empata señoreeesss 👀#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/X6BOB9pqPg — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

En este partido estuvieron los árbitros mexicanos César Ramos y los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, con buena actuación, por lo que se espera que estén presentes en más juegos de la justa mundialista de Norteamérica

Los próximos partidos de Irán y Nueva Zelandia en el Mundial 2026 son los siguientes:

Bélgica vs Irán. Domingo 21 de junio. Estadio Los Ángeles. 13:00 h.

Domingo 21 de junio. Estadio Los Ángeles. 13:00 h. Nueva Zelandia vs Egipto. Domingo 21 de junio. Estadio BC Place de Vancouver. 19:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital