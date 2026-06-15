BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SOLEDAD ABREN INSCRIPCIONES A CAMPING DE VERANO

• Del 13 de julio al 7 de agosto, el Ayuntamiento de Soledad abre un espacio de aprendizaje, recreación y convivencia para niñas y niños de 6 a 13 años, con la meta de superar la cifra de 200 participantes.

Con el propósito de acercar actividades formativas, recreativas y de sana convivencia a la niñez durante el próximo periodo vacacional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Bibliotecas Municipales, abrió las inscripciones para el Camping de Verano 2026, que se desarrollará del 13 de julio al 7 de agosto, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 13 años de edad, a fin de fortalecer la cercanía con las familias y brindar espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia, siguiendo la visión de trabajo impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

María Guadalupe Cortés Segura, coordinadora de Bibliotecas Municipales, informó que las actividades en el camping se llevaran a cabo en un horario de 9:00 a 13:00 horas, y las inscripciones ya se encuentran abiertas en las cuatro bibliotecas municipales: “Prof. Enrique Almazán Nieto”, ubicada en la Cabecera Municipal; “Eulalio Cervantes Galarza ‘El Sax’”, en la colonia San Felipe; “José de Gálvez”, en la colonia San Luis 1; y “Prof. Graciano Sánchez Romo”, en la Unidad Habitacional Ponciano Arriaga; el registro puede realizarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Detalló que durante cuatro semanas las y los participantes disfrutarán de talleres relacionados con el fútbol, actividades lúdicas inspiradas en el personaje del Lobo Feroz y dinámicas enfocadas en reglamentos, convivencia y valores, promoviendo el desarrollo integral de la infancia. Además, se contempla un programa de visitas recreativas y culturales al municipio Cerro de San Pedro, el Museo Nacional de la Máscara, el Museo del Ferrocarril, el nuevo parque acuático Dino Oasis, así como al área Cri-Cri y el jardín Japonés del Parque Tangamanga.

La funcionaria municipal señaló que se espera la participación de más de 200 niñas y niños, con lo que se busca superar la cifra alcanzada el año anterior, reafirmando el compromiso permanente del Gobierno Municipal por escuchar y atender a las familias, generando oportunidades de aprendizaje, recreación y convivencia para las infancias, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.