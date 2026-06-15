GOBIERNO DE SOLEDAD CAPACITA A ÁREAS MUNICIPALES SOBRE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA VICARIA

– En el auditorio municipal, la activista y abogada, Luz Arredondo ofreció el taller “Violencia vicaria: comprenderla para prevenirla”, a personal de primer respondiente de la Guardia Civil Municipal, DIF Municipal y áreas municipales.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención oportuna de las violencias contra las mujeres, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo este lunes la conferencia “Violencia vicaria: comprenderla para prevenirla” en el Auditorio Municipal, dirigida a elementos de la Guardia Civil Municipal, DIF Municipal, personal directivo del Ayuntamiento y público en general, con la participación de la abogada y activista en derechos humanos, Luz Arredondo, como parte de las acciones para acercar información y herramientas a las familias, siguiendo la visión de trabajo que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante la conferencia, la ponente -representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria-, explicó que esta problemática ha existido durante décadas, aunque apenas en años recientes ha sido reconocida y nombrada jurídicamente. “La violencia vicaria es la violencia ejercida contra la mujer utilizando como medio principal a sus hijas o hijos para herir, controlar, castigar y someter a la madre; hoy el reto es llevar los avances legislativos a la realidad mediante protocolos y acciones que permitan proteger efectivamente a las víctimas”, expresó ante las y los asistentes.

Habló de la Ley reconocida en San Luis Potosí y el mecanismo legal para que las mujeres víctimas reciban atención integral, correcta y justa en la presentación de denuncias. Al personal presente, les informó sobre los ajustes jurídicos en la Ley para hacer efectivas y aplicables las sanciones a la violencia vicaria.

Por su parte, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez agradeció el respaldo de la administración municipal para impulsar este tipo de espacios de sensibilización y capacitación. “Agradezco al presidente municipal por su apoyo para dar a conocer el tema de la violencia vicaria y la presencia de las instituciones que hoy nos acompañan, este esfuerzo nos permite acercar información valiosa a la población y fortalecer el conocimiento sobre una problemática que debe ser visibilizada y atendida de manera oportuna”, señaló.

Por su parte, el director de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna destacó la relevancia de la capacitación para las corporaciones de seguridad, al ser frecuentemente las primeras autoridades en tener contacto con este tipo de situaciones; asimismo, la contralora municipal, Alma Isabel Loredo Salazar, reconoció que estos espacios fortalecen la formación institucional y contribuyen a una atención más sensible y eficaz.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa impulsando políticas públicas que protegen a las mujeres, promueven entornos seguros para las infancias y consolidan el cambio que transforma, siguiendo la visión de cercanía y atención impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.