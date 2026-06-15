DIF Municipal favorece a personas con discapacidad motriz

“Es un aliciente para nosotros, ayudarles a mejorar su movilidad e independencia”: Jessica Albarrán Ramírez, Directora DIF Municipal SLP

Se entregaron 20 sillas de ruedas de traslado

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Capital entregó 20 sillas de ruedas de traslado a igual número de personas beneficiarias que acudieron directamente a dicha institución y a la Ruta de la Salud 3.0

En representación de la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, la Directora Jessica Albarrán Ramírez destacó la confianza que la población tiene al acercarse a solicitar estas ayudas funcionales que en muchas ocasiones están fuera del alcance de las familias potosinas debido al costo económico que representan, “por lo que es un aliciente para nosotros, poder ayudarles y que mejoren por tanto su movilidad e independencia en la vida cotidiana”, agregó.

Para acceder a esta ayuda funcional, es necesario que el o la paciente, o en su defecto la persona cuidadora, acuda a la Ruta de la salud 3.0 ubicada en Reforma 555, col. Centro; o puede ir directamente a las oficinas del DIF en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional, con copia de comprobante de domicilio de la Capital Potosina, del INE y la prescripción médica donde se especifique que necesita utilizar silla de ruedas, bastón o andadera.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15 horas.