San Luis Capital se posiciona entre los destinos más buscados de México durante el Mundial 2026

De acuerdo con datos de Amadeus, la plataforma tecnológica y sistema global de distribución turística más importante del mundo, San Luis Capital se ubicó entre los 20 destinos más buscados del país durante 2026.

San Luis Capital continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en México, de acuerdo con el más reciente reporte de Amadeus, la plataforma tecnológica líder en la industria global de los viajes y uno de los principales sistemas de reservas turísticas del mundo, la ciudad de San Luis Potosí se colocó dentro del Top 20 de los destinos más buscados del país durante 2026, en un contexto marcado por el incremento del interés turístico generado por la Copa Mundial de la FIFA.

El informe señala que México registra un crecimiento del 22 por ciento en búsquedas aéreas internacionales y mantiene conexión con 35 países, mientras que mercados como Estados Unidos, Canadá, Colombia, España y Brasil destacan entre los principales emisores de viajeros hacia el país. Este escenario representa una oportunidad estratégica para destinos como San Luis Capital, que han fortalecido su oferta turística, cultural y de servicios.

Además, las tendencias de viaje muestran que los turistas buscan cada vez más destinos que ofrezcan experiencias auténticas, conexión con la cultura local, seguridad y facilidad para recorrer la ciudad, atributos que distinguen a San Luis Capital gracias a su patrimonio histórico, su agenda cultural permanente y la calidad de sus servicios turísticos.

La administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha impulsado una política pública orientada al fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico, promoviendo la proyección nacional e internacional de la ciudad, la atracción de visitantes y la consolidación de San Luis Capital como uno de los destinos con mayor crecimiento y reconocimiento en México rumbo al Mundial 2026.